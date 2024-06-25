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Trabzonspor Denis Draguş'un maliyetini resmen açıkladı!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Denis Draguş için kulübü Standard Liege ile anlaştığını açıkladı ve oyuncunun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 14:05 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 14:15
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Trabzonspor Denis Draguş'un maliyetini resmen açıkladı!

Transferleri art arda açıklayan Trabzonspor, Denis Draguş'un maliyetini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Standard Liege kulübüne 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek bordo-mavililer 4 yıllık sözleşme imzaladığı Rumen futbolcuya ise senelik 1.5 milyon Euro maaş ödeyecek.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Dragus ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

Türk Telekom
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