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Trabzonspor'da son aday Grob

Ndidi ve Nunez gibi futbolcularla ilgilenen Trabzonspor, 33 yaşındaki Pascal Grob'u gündemine aldığı iddia edildi. Alman yıldızın kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi var. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da son aday Grob

Yeni sezon için şampiyonluk kadrosu kurma adına çalışmalarını uzun süredir tam gaz sürdüren Trabzonspor yönetimi, merkez orta saha transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Norwich City'de forma giyen Şilili oyuncu Marcelino Nunez için teklifini 4 milyon euro'ya çıkarmasına rağmen olumsuz yanıt alan bordo mavili yönetim, rotayı bu kez Alman yıldız Pascal Grob'a çevirdi. İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen ve 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Trabzonspor'un teklif yaptığı öne sürülüyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Şu anda Almanya'da devam eden EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nın formasıyla mücadele eden Pascal Grob için Brighton ile pazarlıklar devam ediyor. 8 milyon euro bonservis değeri olan Alman yıldızın transferini daha uygun bir bedelle bitirmenin peşinde olan Fırtına, Grob'un menajeri ile de görüşmelerine devam ediyor. Geride kalan sezon Brighton formasıyla toplam 48 maça çıkan Gross, 5 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Trabzonspor, bu transferle orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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