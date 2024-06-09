Haberler Trabzonspor Thomas Meunier EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı! Geçirdiği sakatlık...

Thomas Meunier EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı! Geçirdiği sakatlık...

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'a geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Meunier, Belçika'nın Lüksemburg ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Maçın ardından hocası Tedesco açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 11:27 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 14:36
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MEHMET CEM ÇAKIR
Thomas Meunier EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı! Geçirdiği sakatlık...

Trabzonspor'un yıldızı Thomas Meunier, Belçika Millî Takımı'nın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında evinde Lüksemburg ile oynadığı hazırlık maçının ilk 11'de başladı.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Meunier'in yerine De Cuper oyuna dahil oldu.

BELÇİKA'DA TEDESCO'DAN AÇIKLAMA GELDİ:

Bu maçın ana sonucu şu: Thomas Meunier'in durumu ciddi. Son tarama sonuçlarını bekleyeceğiz, ancak iyi gözükmüyor

Yani bu maçtan sonra çok fazla hayal kırıklığı yaşadık. Zaten arka alanda sınırlıydık."

Açıkçası Thomas için de zor. Soyunma odasında çok olumlu bir etkisi var, her zaman olumlu bir ruh hali vardı.

Umuyoruz ama iyimser değilim. Bundan sonra olaylara nasıl yaklaşacağımızı analiz edeceğiz.

Birini geri çağırabiliriz, evet ama mutlaka göreceğiz.

BELÇİKA'DAN RESMİ AÇIKLAMA:

Thomas Meunier sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

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