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Trabzonspor son teklifini yaptı! Fransızlara 1 hafta süre

Trabzonspor uzun süredir peşinden koştuğu Fransız 10 numara Muhammed Cham için tarih belirledi. 4 milyon euro+yüzde 25 pay önerilen Clermont’a 1 hafta süre verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor son teklifini yaptı! Fransızlara 1 hafta süre

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Transferinde büyük uğraş verilen Muhammed Cham için geçtiğimiz hafta son teklif sunulmuştu. Bordo-mavililer, o günden beri yeni bir öneriyle Clermont'un kapısını çalmadı. 4 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 25 pay veren Trabzonspor artık gelecek cevabı bekliyor. 23 yaşındaki Fransız 10 numarada tarih belirleyen bordo-mavili ekibin Clermont'a 1 hafta süre tanıdığı öğrenildi. Fransızların isteği ile Fırtına'nın önerisi arasında fark bulunsa da Cham'ın gelme isteği bu transferde önemli rol oynayabilir. Fransız yıldız daha önce de kulübüyle yaptığı görüşmede Trabzonspor'a gitmek istediğini iletmişti.

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