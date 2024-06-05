Haberler Trabzonspor Pepe: Böylesini görmedim

Pepe: Böylesini görmedim

Sözleşmesi bitince ayrılan Nicolas Pepe, bordo-mavili taraftarlara övgü yağdırdı. Fildişi Sahilli oyuncu, "Birçok yerde oynadım fakat böyle bir karşılama görmedim. Sevgiyle dolup taşmaları gerçekten beni duygulandırdı. Bu formayı her giydiğimde gösterdikleri sevginin karşılığını vermeye gayret ettim" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki oyuncu, Fırtına'da 23 maçta 6 gol, 3 asistle oynamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Pepe: Böylesini görmedim
Sözleşmesi bitince ayrılan Nicolas Pepe, bordo-mavili taraftarlara övgü yağdırdı. Fildişi Sahilli oyuncu, "Birçok yerde oynadım fakat böyle bir karşılama görmedim. Sevgiyle dolup taşmaları gerçekten beni duygulandırdı. Bu formayı her giydiğimde gösterdikleri sevginin karşılığını vermeye gayret ettim" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki oyuncu, Fırtına'da 23 maçta 6 gol, 3 asistle oynamıştı.
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