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Pepe: Böylesini görmedim
Sözleşmesi bitince ayrılan Nicolas Pepe, bordo-mavili taraftarlara övgü yağdırdı. Fildişi Sahilli oyuncu, "Birçok yerde oynadım fakat böyle bir karşılama görmedim. Sevgiyle dolup taşmaları gerçekten beni duygulandırdı. Bu formayı her giydiğimde gösterdikleri sevginin karşılığını vermeye gayret ettim" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki oyuncu, Fırtına'da 23 maçta 6 gol, 3 asistle oynamıştı.
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