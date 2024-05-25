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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Ayağa kalkacağız

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından oyuncularıyla toplantı yaptı. Avcı, "Üçüncülük hedefine ulaştık. Kupayı da almak istiyorduk fakat başaramadık. Mücadelenizle gurur duyuyorum, gelecek sezon bizim için daha iyi olacak" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Ayağa kalkacağız

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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki kayıp sonrası takımına seslendi. Tecrübeli hoca, gurur duyduğunu belirttiği oyuncularının mücadelesine teşekkür etti. Avcı, "Bu sezon bizim için çok zorlu geçti. Süper Lig'de geldiğimiz andan itibaren üçüncülük hedefi belirlemiştik. Bu hedefe ulaşmasını bildik. İkinci hedefimiz ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Beşiktaş karşısında beklemediğimiz bir yenilgi oldu. Kupayı almak istiyorduk, olmadı. Mücadelenizle gurur duyuyorum" dedi.

BİR ADIM İLERİ...

Gelecek yıl daha büyük hedeflere oynayacaklarını belirten tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor'un her zaman ilk hedefi şampiyonluktur. Gelecek sezon bu doğrultuda sıkı şekilde hazırlanacağız. Doğru bir yapılanma ile yola devam edeceğiz. Bu sezon iki hedeften birine ulaşabildik. Bu başarıyı bir adım ileri taşımak istiyoruz. Şampiyonlukla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. En büyük başarıları yakaladığım Trabzonspor'da devamını getirmek istiyorum. Daha birlikte alacağımız nice kupalar var."

Üçleme fırsatını kaçırmış oldu Beşiktaş'a karşı 5'e 4 geri düştü Trabzonspor'da 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa kazanan Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nı da alarak üçleme yapmak istiyordu. Fakat Avcı, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle hayallerini gelecek yıllara bıraktı. Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde iki kez Türkiye Kupası finalinde kaybeden tecrübeli teknik adam, üçüncü kez final sahnesine çıktı. Avcı, üçüncü finalinde de bu şanssızlığını kıramadı.

Fırtına'nın 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazandığı Atatürk Olimpiyat Stadı, bu kez uğurlu gelmedi. Türkiye Kupası rekabetinde finalde Beşiktaş'a 5 kez kaybeden bordo-mavililer 4 kez kupayı kaldıran taraf olmuştu. Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'nda bu kupaları eşitleme fırsatını da kaçırdı.

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