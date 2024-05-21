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Ne Icardi ne Dzeko en iyisi Onuachu

Trabzonspor’un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasına bakıldığında rakiplerinin bir hayli önünde... Onuachu ligde 101 dakikada bir gol kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Ne Icardi ne Dzeko en iyisi Onuachu

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Onuachu kasırgası durmuyor. Son 4 maçta 6 kez fileleri sarsarak ligdeki gol sayısını 15'e yükselten 2.01 boyundaki forvet, bu sezon Süper Lig'deki yedinci kafa golünü atıp, 2010- 11'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Cardozo'yu yakalamıştı. Onuachu, 2014- 15'ten bu yana ligde Trabzonspor formasıyla 600+ dakika sahada kalan oyuncular arasında da en sık gol katkısı veren isim oldu. (80 dakikada bir). Nijeryalı futbolcu bu sezon kendisinden daha fazla ağları havalandıran İcardi (23), Dzeko (20), Manaj (18) ve Thiam'dan (17) maç başına ortalamaya bakıldığında daha sık gol atmış. İcardi'den 11 maç eksik oynayan ve hiç penaltı golü atmayan Onuachu, 101 dakikada bir gol attı. İcardi 117 dakika ile Nijeryalı forvete en yakın isim oldu. Dzeko ve Manaj 135'er dakika, Thiam ise 181 dakikada bir gol atmış. Paul Onuachu ile aynı sayıda gol atan Antalyasporlu Buksa ise 191 dakikada bir gol kaydetti.

CORNELIUS'U YAKALADI

Onuachu, Başakşehir'e attığı golle Cornelius'u yakaladı. Başakşehir filelerini havalandırarak skor sayısını 15'e yükselten Nijeryalı santrfor, Danimarkalı forveti yakalarken, 2019-20 sezonunda gol kralı (24) olan Sörloth'tan sonra bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olmayı başardı.

DURDURULAMAYAN GÜÇ

Onuachu, rakiplerin adeta belalısı oldu. Son Başakşehir maçında da gol atan Onuachu için İstanbul ekibinin teknik sorumlusu Mustafa Keçeli, "Yediğimiz gol çalıştığımız yerden geldi. Üstüne basa basa söylememize rağmen yedik bu golü" dedi. Önceki hafta İstanbulspor maçında da fileleri sarsan 2.01'lik forvet için rakip takımın hocası Osman Zeki Korkmaz, "Onuachu'ya hafta boyunca çalışmıştık. İlk kornerde unuttuk ve gol yedik. Bu bize şunu anlatıyor aslında; karşınızdaki oyuncular üst düzey" ifadelerini kullanmıştı.

21 MAÇTA 15 GOL ATTI

Onuachu Sörloth'tan sonra son 4 sezon içindeki en skorer isimlerden biri. Türkiye Kupası finali öncesinde de takımının en büyük gol güvencesi oldu. Sezon başladıktan sonra Southampton'dan kiralanan ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Kupası ve sakatlığı nedeniyle 21 lig karşılaşmasında görev alabildi. Buna karşı takımının en skorer oyuncusu olan Onuachu, ligde bin 530 dakika sahada kalıp, 15 gol kaydetti.

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