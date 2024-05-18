Trabzonspor Başakşehir sınavında!

Süper Lig'in 37. haftasında 61 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, bu akşam deplasmanda 58 puanla en yakın takipçisi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İnişler ve çıkışlarla dolu bir sezonda zirve hedefinin çok uzağında kalan bordo-mavililer, saat 19.00'da bir anlamda üçüncülük için final maçına çıkacak. Trabzonspor, bu akşam Başakşehir karşısından 3 puanla ayrılması halinde yerini garantileyecek. Mücadelenin berabere bitmesi halinde iş ikili averaj eşitleneceği için iş son haftaya kalacak. Fırtına mağlup olursa 3.'lük koltuğuna Başakşehir'in son hafta kaybını bekleyecek.

KADRODA DEĞİŞİM OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs'ta Beşiktaş ile final maçına çıkacak olan bordomavililer, kupa öncesi ligdeki yerini sağlamlaştırıp moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da, geçen haftaki İstanbulspor maçında sarı kart cezasını çeken Berat Özdemir takıma dönüyor. Değişime hazırlanan ve Berat'ı 11'de değerlendirecek Avcı, orta alanda yanında Umut Güneş'e şans verecek. Pepe'nin yerine kanatta Fountas'ı oynatacak olan Abdullah Avcı, Bardhi'yi ise 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi planlıyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Dubois, Onur, Kemen, Ömer, Deniz, Davidson, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

5 OYUNCU SINIRDA

Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Mendy, Uğurcan, Bardhi, Onuachu ve Baniya bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacaklar.

HER ŞEY ELİMİZDE

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşma öncesi oyuncularıyla sık sık motivasyon konuşması yaptı. Son düzlüğe girdiklerini ve hata yapma lükslerinin olmadığının altını çizen tecrübeli hoca, "Son 3 maça çıkacağız, biri kupa finali... Hepsini kazanıp ligi öyle kapatmalıyız. Camiamıza ve taraftarlarımıza bunu borçluyuz. Başakşehir son haftaların formda olan bir takımı. Onlar da bu hedefe ulaşmayı çok istiyorlar. Kolay bir maç olmayacak. Emeklerimizin karşılığını almaya çok yakınız. Elimizdeki fırsatı kaçırmamalıyız" dediği öğrenildi.

KADERİ İSTANBUL'DA NETLEŞECEK

Karadeniz ekibi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 günde İstanbul'da 2 hedef karşılaşmasına çıkacak. Bugün kazanarak üçüncülüğü garantilemek isteyen bordomavililer, kupa finalinde ise 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacak. İki takımın 33 sezon sonra eşleştiği kupa finaline Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Trabzonspor, rakibini yenerek 10. Türkiye Kupası'nı müzesine getirme mücadelesi verecek. Fırtına böylece İstanbul'da 6 gün içerisinde lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.

GÖZLER ONUACHU'DA

Sakatlığını atlatıp sahalara döndükten sonra şov yapan Paul Onuachu, ligde 3 maçta 5 golle dikkat çekmişti. Gaziantep karşısında 3 gol, 1 asistle oynayan Nijeryalı forvet, geçen hafta ise İstanbulspor ağlarına 2 gol bıraktı. Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükselten 28 yaşındaki forvet, bu akşam Başakşehir'i de boş geçmek istemiyor. Onuachu, sezonun ilk yarısındaki Başakşehir mücadelesinde takımının attığı tek golde asist yaparak 1-1'lik beraberlikle gelen 1 puanda pay sahibi olmuştu.

EDİN VİŞÇA ÇOK FORMDA

Edin Vişça çok formda BU sezon performansıyla göz kamaştıran Edin Vişça, Süper Lig'de son 3 maçta yaptığı 5 asistle dikkat çekti. 34 yaşındaki sağ kanat, ligde 35 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 12 asist yaptı. Boşnak futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 kez ağları havalandırıp, 5 gol pası verdi. Toplamda 6 gol, 17 asiste ulaşan Vişça, bu akşam eski takımı Başakşehir karşısında da takımın en önemli kozlarından olacak.

PEPE KADROYA ALINMADI

Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan bordo-mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Hafif ağrıları bulunan Pepe, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı. Fildişi Sahilli oyuncunun yanı sıra Mısırlı yıldız Trezeguet de İstanbul kafilesinde yer almadı.

REKABETTE TRABZON ÖNDE

Rekabette Trabzon önde İKI takım bugüne 36 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un 15, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de 31 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 11, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunuyor. Takımlar 10 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadılar.

21 HAFTA YERİNİ BIRAKMADI

Başakşehır'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, sıralamadaki yerini koruyarak ligi tamamlamayı hedefliyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'yla en çok bu basamakta kaldı. Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki 28 maçlık dönemde 21 haftayı üçüncü sırada kapattı