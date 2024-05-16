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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Mohamed Bamba hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor gelecek sezon için kolları sıvarken Fırtına'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililerin Fransız ekibi Lorient'in formasını terleten Mohamed Bamba ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Mohamed Bamba hamlesi!

Forvet transferi için alternatif arayışlarına giren Trabzonspor'un Fransa ekibi Lorient forması giyen Mohamed Bamba'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Jeunes Footeux sitesinde yayınlanan habere göre; Trabzonspor 25 yaşındaki santrfor için nabız yokladı.

Ligue 1'de küme düşen Lorient'in, Fildişi Sahilli oyuncuyu maliyeti nedeniyle satmak istediği ifade edildi. Ara transfer döneminde Avusturya ekibi Wolfsberger'den 5 milyon euro'ya Lorient'e transfer olan Bamba, Ligue 1'de 15 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı. Ancak performansı takımı kümede tutmaya yetmedi.

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