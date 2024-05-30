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Trabzonspor'da Meunier gelişmesi! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Thomas Meunier, Belçika basınına konuştu. Yıldız futbolcu, transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 08:59 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:01
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Trabzonspor'da Meunier gelişmesi! Takımdan ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada bitiren Trabzonspor'da gelecek sezona dair transfer çalışmaları başladı.

Bordo-mavililerde geldiği günden bu yana performansıyla büyük beğeni alan Thomas Meunier, Atletico Madrid'e transfer haberleri üzerine Belçika basınına konuştu.

İşte Walffot Be'de yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberin detayları...

İŞTE MEUNIER'İN SÖZLERİ:

Bu söylentiler nereden çıktı bilmiyorum ama asılsız. Somut bir şey yok. Trabzonspor Avrupa Kupası'nda oynayacak ve bu amaçla kendisini güçlendirmeyi düşünüyor. Şimdi ne olur bilemezsiniz.

Sözleşmemde ayrılma maddesi bulunuyor. Türkiye'de günlük hayat kolay değil. Otelde kalıyorum ve futbol dışında dikkatimi dağıtan şeylerin çok nadir olduğunu itiraf etmeliyim.

Paris ya da İstanbul değil... En zor kısmı da "Eşimden uzak olmak" ve okul tatillerinde bana katılan çocuklar. Ancak her zaman sabah 8.30'a kadar direkt uçuş olmuyor. ifadelerinde bulundu.

Thomas Meunier, Trabzonspor formasıyla 19 maçta, 1 gol, 7 asist üretti.

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