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Önce kupa sonra transfer

Bordo-mavililer, 23 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası Finali öncesi ligde de çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Önce kupa sonra transfer

Fırtına, 3.'lük yarışındaki en yakın rakibi Başakşehir'le yarın karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, kupa kadar bu maçı da final gibi görüyor. Trabzonspor, İstanbul'da 6 günde çifte zafere uzanıp, iki kulvarda da hedefine ulaşmak istiyor. Bu nedenle yönetim, takımın motivasyonunu bozmamak için transfer görüşmelerinde frene bastı. İki final geçildikten sonra hamleler sıklaşacak.

Bordo-mavili yönetim, takımın motivasyonunu bozmamak için perşembe günü oynayacağı Beşiktaş kupa finaline dek transfer görüşmelerini yavaşlattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı performans sergiledi. Avcı'nın 2020- 21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavililer bugüne dek İstanbul temsilcileriyle dış sahada 21 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet ve 4 beraberlik aldı ve 4 kez yenildi.

DIŞARDA 4 YENİLGİ

Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 4 maçta yenilgi yaşadı. Bordomavililer, Başakşehir'e 3-1, Fatih Karagümrük'e 4-1, Galatasaray'a 2-1 ve Beşiktaş 2-0 mağlup oldu.

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