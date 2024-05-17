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Son aday Yaremchuk

Onuachu için Southampton kulübünün yüksek bonservis bedeli istemesi ile beklemeye geçen bordo-mavililer, alternatif futbolculardan birisi olan Roman Yaremchuk ile temasa geçecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Son aday Yaremchuk

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Trabzonspor'un transfer çalışmalarında orta saha ve hücum hattı ağırlık kazanmaya başladı. Stoper takviyesi için mevcut yabancı oyuncuların durumuna göre karar verecek olan bordomavili yönetim kurulu, forvet bölgesinde ise Paul Onuachu'nun takımda kalması için Southampton yönetimi ile yaptığı görüşmelerden henüz istediği sonucu alamadı. İngiliz ekibinin 15 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi ile beklemeye geçen Karadeniz devinin kurmayları alternatif futbolcularla da görüşmelere başladı.

BRUGGE İLE TEMASLAR BAŞLIYOR

Gündeme gelen son aday ise Roman Yaremchuk oldu. Bonservisi Club Brugge'da olan ancak şu an Valencia'da kiralık forma giyen 28 yaşındaki golcü bu sezon 32 maçta 8 gol attı. 1.91 boyundaki Ukraynalı için bordo mavili yönetim, Brugge ile temasa geçerek transferle ilgili adımlar atmayı planlıyor. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yaremchuk için Abdullah Avcı onay verdi. Belçika ekibi, piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüken tecrübeli futbolcuyu önümüzdeki sezon da kadroda düşünmüyor.

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