Rakibi Cardozo

Ligde bu sezon 14 golün 6'sını kafayla ağlara gönderen Onuachu, 1 gol daha atarsa Trabzonspor'un eski forveti Oscar Cardozo'yu yakalayacak. Cardozo, 2014-15'te 7 kafa golü atmıştı. Gaziantep FK sınavında hat-trick yaptıktan sonra İstanbul maçında da 2 kez fileleri sarsan Onuachu'nun takımda kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil.

YOLCULAR BELİRLENİYOR

Yönetim maliyetli oyuncular Fernandez ve Denswil ile yollarını sezon sonu ayırmayı planlıyor. Kiralık olan Benkovic de gidecek. Baniya'nın da Avcı tarafından yeni sezonda düşünülmediği belirtildi.

BERAT DÖNÜYOR

Ligdeki son 5 maçını kayıpsız geçen Başakşehir'i analiz eden Abdullah Avcı, bu doğrultuda oyuncularına gereken talimatı verdi. Avcı'nın cezası biten Berat Özdemir'i ilk 11'e yazacağı öğrenildi.