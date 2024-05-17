Haberler Trabzonspor Rakibi Cardozo

Rakibi Cardozo

Ligde bu sezon 14 golün 6'sını kafayla ağlara gönderen Onuachu, 1 gol daha atarsa Trabzonspor'un eski forveti Oscar Cardozo'yu yakalayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rakibi Cardozo

Ligde bu sezon 14 golün 6'sını kafayla ağlara gönderen Onuachu, 1 gol daha atarsa Trabzonspor'un eski forveti Oscar Cardozo'yu yakalayacak. Cardozo, 2014-15'te 7 kafa golü atmıştı. Gaziantep FK sınavında hat-trick yaptıktan sonra İstanbul maçında da 2 kez fileleri sarsan Onuachu'nun takımda kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil.

YOLCULAR BELİRLENİYOR

Yönetim maliyetli oyuncular Fernandez ve Denswil ile yollarını sezon sonu ayırmayı planlıyor. Kiralık olan Benkovic de gidecek. Baniya'nın da Avcı tarafından yeni sezonda düşünülmediği belirtildi.

BERAT DÖNÜYOR

Ligdeki son 5 maçını kayıpsız geçen Başakşehir'i analiz eden Abdullah Avcı, bu doğrultuda oyuncularına gereken talimatı verdi. Avcı'nın cezası biten Berat Özdemir'i ilk 11'e yazacağı öğrenildi.

Reklam
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Mourinho derken...
DİĞER
“Kendine bunu niye yaptın?” Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! Sosyal medya onu konuştu!
Serdar Sertçelik'in kaçış trafiği belli oldu! Ankara'dan Kos'a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi
Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir dert açıyor
Son kararı Trabzonspor
İOKBS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Deprem mi oldu son dakika 17 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (17 Mayıs Cuma)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:40
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:38
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:28
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:26
Beşiktaş seride avantajı kaptı! Beşiktaş seride avantajı kaptı! 23:09
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu 23:01
Daha Eski
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 23:01
Bodrum yarı finale yükseldi! Bodrum yarı finale yükseldi! 23:01
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 23:01
Çorum FK yarı finalde! Çorum FK yarı finalde! 23:01
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı 23:01
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek 23:01