Trabzonspor'un Başakşehir maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor maçının ardından iki gün izin yapan bordo-mavili futbolcular, bu akşam saat 18.00'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Başakşehir maçının çalışmalarına başladı. İlk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirilen antrenman 5'e 2 ile devam etti. Son bölümde ise dar alanda pas çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.