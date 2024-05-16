Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Başakşehir maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor'un Başakşehir maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 12:15
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un Başakşehir maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor maçının ardından iki gün izin yapan bordo-mavili futbolcular, bu akşam saat 18.00'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Başakşehir maçının çalışmalarına başladı. İlk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirilen antrenman 5'e 2 ile devam etti. Son bölümde ise dar alanda pas çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı!
F.Bahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak...
DİĞER
Son dakika haberi: Yunanistan'da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan'dan 'sabotaj' itirafı... CHP'ye 'takipteyiz' tehdidi
En sert atmosfere sahip 10 stadyum açıklandı!
Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya sürpriz golcü!
Fırtına'ya Polonya rüzgarı!
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER
Büyükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (16 Mayıs 2024)
HAREKET PROJE HALKA ARZ | HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor! Ghezzal'ın alternatifi Amerika'dan geliyor! 12:51
F.Bahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak... F.Bahçe'ye İspanyol hoca! Mourinho denmişti ancak... 12:46
G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! 12:24
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi başladı! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi başladı! 12:15
Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? 10:36
Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda... Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda... 10:46
Daha Eski
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 10:50
Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri 11:11
Ve karar verildi! Sözleşmesi... Ve karar verildi! Sözleşmesi... 11:34
Fransa'dan G.Saray'a bomba transfer! Buruk ısrarla istiyor Fransa'dan G.Saray'a bomba transfer! Buruk ısrarla istiyor 11:50
En sert atmosfere sahip 10 stadyum açıklandı! En sert atmosfere sahip 10 stadyum açıklandı! 11:53
İspanyol gazeteciler Arda Güler'e hayran kaldı İspanyol gazeteciler Arda Güler'e hayran kaldı 12:07