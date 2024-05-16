DİĞER
Fountas ve Pepe yolcu
Bir senelik sözleşme imzalanan Pepe, gelecek yıl takımda olmayacak. İmza parasıyla birlikte 3 milyon 500 bin euro ücret alan Fildişili sağ kanat, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezon kadro planlamasında yok. Pepe'nin yanı sıra yabancı sayısı 12'ye düşeceği için Fountas'ın da ayrılması planlanıyor. Yunan sol kanada gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.