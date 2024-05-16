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Fountas ve Pepe yolcu

Bir senelik sözleşme imzalanan Pepe, gelecek yıl takımda olmayacak. İmza parasıyla birlikte 3 milyon 500 bin euro ücret alan Fildişili sağ kanat, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezon kadro planlamasında yok. Pepe'nin yanı sıra yabancı sayısı 12'ye düşeceği için Fountas'ın da ayrılması planlanıyor. Yunan sol kanada gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Fountas ve Pepe yolcu
Bir senelik sözleşme imzalanan Pepe, gelecek yıl takımda olmayacak. İmza parasıyla birlikte 3 milyon 500 bin euro ücret alan Fildişili sağ kanat, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezon kadro planlamasında yok. Pepe'nin yanı sıra yabancı sayısı 12'ye düşeceği için Fountas'ın da ayrılması planlanıyor. Yunan sol kanada gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.
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