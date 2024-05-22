Maxi Gomez küme düştü

Karadeniz devinin İspanya ekibi Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez şok yaşıyor. Sezonun bitimine bir hafta kala Cadiz, Las Palmas ile berabere kalarak küme düştü. Toplam 31 maçta forma giyen Gomez ne gol atabildi ne asist üretebildi.

FIRTINA'DAN 3 İSME MİLLİ DAVET

U19 Türk Milli Takımı'nın 4-10 Haziran tarihleri arasında Moldova'da katılacağı turnuvanın kadrosu açıklandı. Aday kadroya Trabzonspor'dan orta saha Salih Malkoçoğlu ile Abdurrahman Bayram ve forvet Poyraz Efe Yıldırım davet edildi.

RAFA MIR İYİCE DİBE VURDU

Ara transfer döneminde Trabzonspor'un gündemine gelen Rafa Mir'in kariyeri düşüşe geçti. Değeri 3.5 milyon euro'ya kadar düşen İspanyol forvet, son olarak 5 Şubat'taki Vallecano maçında forma giydi. Ardından bir daha kadroya alınmadı.

GENÇLER BULDOZER GİBİ: 5-0

Trabzon Yavuz Selim Anadolu Lisesi, Çin'de düzenlenen turnuvada ikinci maçını da kazandı. İlk rakibi İngiltere'yi 3-0 mağlup eden ekibimiz, Tayland'ı da 5-0'la geçti. Yarınki rakip Katar ve kazanan grup birincisi olarak son 8'e kalacak.