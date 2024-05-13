Pas Visca gol Onuachu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında hafta içinde Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale çıkan Trabzonspor dün ligde İstanbulspor'u farklı geçti. Maça çık hızlı başlayan bordo mavililer, Vişça'nın iki pası ve Onuachu'nun iki golüyle 7. dakikada 2-0'ı buldu. Onuachu, İstanbulspor maçında 67 saniye arayla iki gol atarken; Trabzonspor, Ocak 2016'dan (vs Bursaspor) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk 10 dakikasında iki gol buldu. 49'da yine Vişça enfes bir pas verdi, Meunier 3-0 yaptı.

7 ASİSTİ ONUACHU'YA YAPTI

Visca, 5 yıl sonra bir maçta 3 gol pası verdi. En son Başakşehir formasıyla Akhisar karşılaşmasında aynı istatistiği tekrarlamıştı. Onuachu ligde gol sayısını 14'e çıkardı. Bu sezon asist sayısını 10'a yükselten Vişça, 3 isme çalıştı. 7 asist Onuachu'ya, 2 asist Enis Destan'a ve dün de Meunier'e asist yaptı. Boşnak sağ kanat bir gol pasıyla, 11 asistle Fırtına'da rekor kıran Mehmet Ekici'yi yakalıyor.

MEUNIER'DEN SİFTAH

Karadeniz devinin devre arasında transfer ettiği Meunier, dün ilk golünü attı. 4'ü ligde 6 asisti bulunan 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek, Süper Lig'deki gol siftahını da dün yapmayı başardı.

AVRUPA GARANTİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı: Avrupa kupalarını garantiledik. Vişça muhteşem bir profesyonel. Bu ligde en fazla asist yapan oyuncu.

SARIDA GEÇTİLER

Fırtına'da Baniya, Bardhi Mendy, Uğurcan, ve Onuachu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Bu futbolcular dün kart görmedi ve cezalı olmadı.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta içinde 4-0 kazanılan Karagümrük kupa yarı final rövanşı maçının ilk 11'inden tek değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca, kart cezalısı olan Berat'ın yerine dün İstanbul sınavında Pepe'ye ilk 11'de forma verdi.

ANNELER UNUTULMADI

Bordo-mavili oyuncular ısınmaya kendi dilinde, "Anne seni seviyorum" yazılı mesaj ile çıktı. Trabzonspor da anneler gününü kutlayarak, "Dillerimiz farklı olsa da, duygularımız aynı! Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

SADECE 1 MAÇ CEZA KALDI

Karadeniz devi, Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle 4 maçlık seyircisiz oynama cezası almıştı. Bordo-mavili takım, İstanbulspor karşılaşmasıyla üçüncü seyircisiz oynama cezasını çekti. Kaldı bir maç.