Thomas Meunier: Gerekli katkıyı sağlamaya çalışıyorum

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Thomas Meunier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu söyleyen Thomas Meunier, "Doğrusunu söylemek gerekirse eğer en iyi maçımız olmaktan oldukça uzak bir maç oynadık diyebilirim. Tamamıyla tatmin olduğumu söyleyemem bu maçta. Çok hata yaptık çünkü belki ilk dakikalarda odaklanma konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Başakşehir maçı için belki daha bir hazırlık yapmış olabilirdik ama gün sonunda tabii ki 3-0'lık bir skor var. Bu da tabii ki bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Daha iyi olabilirdi tabii ki bahsetmeye çalıştığım hep bu çünkü hep daha iyisini istediğimiz için. Bu da önümüzdeki hafta bir Başakşehir maçımız var. Sizin de bildiğiniz gibi 3'üncülüğü tabii ki korumak istiyoruz. Bunu da önümüzdeki hafta alacağımız puanlar da tabii ki 3'ünclüğü de yine koruyabileceğimize inanıyoruz. Takıma katkıda bulunabiliyorum. Çünkü her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışan, her zaman yüzde yüzüyle oynamaya çalışan bir oyuncuyum. Takıma katkıda bulunduğum her anda kendimi çok mutlu hissediyorum. Buradaki katkı verme sebeplerinden bir tanesi belki de en önemlisi tabii ki hocamızın ve tüm teknik ekibinin bana olan güveni, bana olan inancı. Bunu da hissettiğim zaman sahada bu özgünlük bana verildiği zaman hücum anlamında gerekli olan her katkıyı sağlamaya çalışıyorum. Tabii ki defansif katkıyı tabii ki unutmadım. Defansif olarak da her zaman katkı vermeye çalışıyorum. Sahada kendimi en iyi şekilde ifade etmemi sağlıyor bu hocamızın bana verdiği bu özgünlük, bu alan, bana açıkladığı bu alan. Ben de en iyi şekilde asistlerle ve bugün olduğu gibi yine golle takıma en iyi şekilde katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben burada Trabzonspor'da kendimi oldukça iyi hissediyorum. Gayet mutluyum." ifadelerini kullandı.