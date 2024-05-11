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Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın transferine yönelik açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:14 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:18
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Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Başkan Doğan, Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası finali, gelecek sezona dair transfer çalışmaları, sponsorluk anlaşmaları ve Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'daki geleceğiyle çarpıcı sözler sarf etti.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

"FİNAL İÇİN İLK TERCİHİMİZ OLİMPİYAT STADI"

"Pazartesi günü Türkiye Kupası finalinin yer seçimi ile alakalı TFF'de bir toplantı gerçekleştireceğiz, TFF ve Hasan Arat'ın da katılımıyla. Trabzonspor için yer fark etmez. İlk tercihimiz Atatürk Olimpiyat Stadyumu olacak. Kocaeli olabilir. Bu noktada hem TFF hem de Beşiktaş'ın görüşleri önemli."

"4 FUTBOLCUYLA ANLAŞTIK, 2 FUTBOLCUYLA ANLAŞMA NOKTASINA GELDİK"

"Şubat ayı itibariyle aklımızdaki isimler belliydi ve çalışmalara başladık. Çok ciddi bir süreç kat ettik. 4 oyuncu ile anlaşma tamam. 2 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldik. İzleme ekibinin çalışmaları çok önce başlamıştı. Hata yapma lüksümüz yok. Aldığın oyuncunun ücretini zamanında ödemek önemli."

"GELECEK SEZONKİ FORMA GÖĞÜS SPONSORUMUZ PAPARA"

"Vestel ile forma göğüs sponsorluğu anlaşmamız bitiyor. Bizim yaptığımız stat sponsorluğunun içine ekstra gelir getirecek maddeler de vardı. Bunlardan birisi de forma göğüs sponsorluğuydu. Göğüs sponsorluğumuz Papara ile devam edecek. Yine Papara ile yaptığımız başka anlaşmalar da var. Onları da önümüzdeki günlerde açıklayacağız."

"UĞURCAN İÇİN BAZI KULÜPLER BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇTİ"

"Uğurcan'ın Avrupa'da oynama düşüncesi var. Kendisine Avrupa'nın önemli kulüpleriden teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin bizle bağlantıya geçtiği doğrudur. Resmi bir şey geldikten sonra bunu konuşmak daha doğru olur."

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