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TRANSFER HABERİ: Teklif hazırlandı! Trabzonspor'a İspanyol forvet

Yunan basınından Sportdog, Trabzonspor’un Aris forması giyen 30 yaşındaki İspanyol forvet Loren Moron’u istediğini öne sürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Teklif hazırlandı! Trabzonspor'a İspanyol forvet

Gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili Yunan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Sportdog'un haberine göre; Trabzonspor, Aris forması giyen 30 yaşındaki İspanyol forvet Loren Moron'u transfer etmek istiyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcünün sezon sonu ayrılacağı belirtildi. Fırtına'nın Yunan kulübüne 2-3 milyon euro arasında bir bonservis bedeli, oyuncuya ise 1.5 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu bilgisi paylaşıldı. Sezon başında Real Betis'ten bonservissiz geldiği Aris'te toplam 42 maça çıkan Moron, 18 gol, 4 asistle oynadı. 1.88 boyundaki futbolcu İspanya'da Real Betis, Espanyol ve Las Palmas gibi kulüplerde görev yapmıştı.

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