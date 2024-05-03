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Trabzonspor Süper Lig'de Samsunspor'un konuğu olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 10:45
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Trabzonspor Süper Lig'de Samsunspor'un konuğu olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda 58 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek 61 puana ulaşmak istiyor.

En yakın rakibi RAMS Başakşehir'in 6 puan önünde yer alan Karadeniz ekibi, haftayı kayıpsız geçerek üçüncülük şansını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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