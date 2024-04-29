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TRABZONSPOR HABERLERİ - Onuachu'dan bir ilk! Sörloth'tan sonra...

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bu galibiyetle puanını 58'e çıkaran bordo-mavililer 3'üncü sıradaki yerini korudu. Trabzonspor'un Nijeryalı golcü oyuncusu Paul Onuachu ise 2020'den bugüne kadar Sörloth'tan sonra bordo-mavili formayla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 11:35
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Onuachu'dan bir ilk! Sörloth'tan sonra...

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Bordo mavililerin özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu oyun büyük beğeni topladı. İlk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında art arda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrılan Trabzonspor'da maça damgasını vuran isim ise attığı 3 golle Paul Onuachu oldu. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanıp, 6 hafta sahalardan uzak kalan Onuachu, Süper Lig'de dün ilk 11'de formasına kavuştu. Dünkü karşılaşmada 80 dakika süre alan ve Gaziantep FK ağlarına 3 gol gönderen Paul Onuachu, Alexander Sörloth'tan (Ocak 2020 Kasımpaşa) bu yana Trabzonspor formasıyla o tarihten bugüne kadar bir Süper Lig maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. 2014-15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla 15 üzerinde maça çıkan oyuncular arasında en sık gol katkısında bulunan isim yine Onuachu oldu. Nijeryalı oyuncu, her 83 dakikada bir skora etki etti. (1320 dakika/12 gol, 4 asist)

Öte yandan Trabzonspor bu galibiyetiyle Mayıs 2022'den bu yana ilk kez ilk yarısını iki farkla geride kapattığı bir Süper Lig maçından galibiyetle ayrılmış oldu. 2022'de Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, sahasında 2 farklı geriye düştüğü Kayserispor maçında ikinci yarı bulduğu gollerle galibiyete uzanmıştı. Öte yandan Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım da 15 golle Trabzonspor oldu.

YEREL GAZETE MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısındaki geri dönüşünü ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı. İşte Trabzon'daki yerel basın manşetleri:

Taka gazetesi: Onuachu şov yaptı, Fırtına koptu

Kuzey Ekspres: Sen makinasın makina

Günebakış: Trabzon'un şakası yok

Karadeniz: Yılmaz Fırtına

Sonnokta: Fırtına'dan muhteşem geri dönüş.

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