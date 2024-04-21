Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon, Mert Altıntop ile Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılmaya hak kazanan kaptan Mert Altıntop, Samsunspor'a yenilerek Loser Bracket'e düştü.

Loser Bracket'te Başakşehir ve Galatasaray'ı eleyerek yarı finalde yeniden Samsunspor ile karşılaşan Mert Altıntop, rakibini mağlup ederek Loser Bracket finalinde Kayserispor ile eşleşti.

Kayserispor'u da eleyen Mert Altıntop, büyük finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Açıklamada, "Büyük finalde rakibini 6-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup eden Mert Altıntop, Trabzonspor'a Türk Telekom eSüper Lig şampiyonluğunu getirdi. Sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.