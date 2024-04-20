Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan dikkat çeken Uğurcan Çakır sözleri!

Abdullah Avcı'dan dikkat çeken Uğurcan Çakır sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor kriritk mücadelede Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:46 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:53
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Abdullah Avcı'dan dikkat çeken Uğurcan Çakır sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor kriritk mücadelede Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu mücadeleyi teknik direktör Abdullah Avcı değerlendirdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Geçen Sivas maçından çıkmamız lazım. Çok iyi oynadığımız bir maçtı ve kaybettik. Kayserispor'un durumu belliydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Savunma arkasına atılan toplar bizim için çok önemliydi. Sahanın içinde çok doğru organizasyonlar yaptık. Oyunun içinde çok ciddi pozisyonlar vermedik. Pepe'nin, Enis'in gol atması çok önemli. Takım inanılmaz derecede organizeydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Futbolda enteresan şeyler yaşıyoruz. Uğurcan Çakır'ın pozisyonunda çok kızdım. Denswil çok müsaitti. Uğurcan Çakır bu ülkenin çok önemli bir kalecisi. Asist yapmıştı, bir de gol yedirdi ve eşitlemiş oldu. Bunlar var oyunun içinde.

Lig üçüncülüğü için bulunduğumuz avantajlı durumu korumak için kazanmamız gerekiyordu. Rakibimizden 4 puan öndeyiz ve bunu koruduk. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Biz Trabzonspor'un kenetlenme zamanı. Bütün camianın pozitif enerjiyle birbirine destek olması lazım.

Uğurcan Çakır bu ülkede bu topları en iyi atan bir kaleci. 2. golden bahsediyorum. Enis Destan'ın hava hakimiyeti, Pepe'nin muhteşem bitiriciliği var. Umarım hepsi bu şekilde devam eder.

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