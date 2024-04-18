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Trabzonspor'da Gagliardini sesleri

Hamsik'in ayrılığından sonra bu boşluğu dolduramayan Trabzonspor yönetimi, Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını sürdürüyor. Bu futbolcular arasında daha önce Atalanta ve İnter formaları giyen, bu sezon ise Monza kulübü ile performansa dayalı sözleşme imzalayan Roberto Gagliardini yer alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da Gagliardini sesleri

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine üst sıralardan giriş yapan 30 yaşındaki İtalyan yıldızla ilgili görüşmelere başlandığı belirtildi. Gagliardini, hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda oynuyor. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve başarılı pas yüzdesiyle ön plana çıkan İtalyan futbolcu; İnter'de geçirdiği altı yılda toplam 190 maça çıktı. 16 gol atarken, 9 asist yaptı. Gagliardini, İtalya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez terletti.

Avrupa'da birçok isimle temas halinde olan Karadeniz devi, bu kez beklemeyecek. Ekonomik şartları oluşturulan oyuncularla sezonun bitmesi ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılacak. Kamp döneminde oyuncuların hazır olmasına büyük bir önem veren Karadeniz ekibi, takımı saha içerisinde yönetecek bir maestro üzerinde duruyor.

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