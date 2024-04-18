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Trabzonspor'da Orsic - Petkovic planı!

Trabzonspor, Dinamo Zagreb’te 5 sene birlikte oynayan Orsic ile Bruno Petkovic’i yeniden bir araya getirmeyi hedefliyor. 29 yaşındaki forvet için girişimler devam ediyor. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da Orsic - Petkovic planı!

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Trabzonspor forvet transferi için 4 koldan atakta. Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü İheanacho ve Gaziantep FK'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Rumen santrfor Draguş ile görüşen Fırtına'nın en büyük projesi ise Bruno Petkovic. Bjelica döneminde transferi için 2.5 ay boyunca uğraşılan 29 yaşındaki Hırvat yıldız, bu sezon Dinamo Zagreb forması ile oynadığı 34 maçta 17 gol ve 8 asistle şov yapıyor. Petkovic, ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2024 senesi içerisinde çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri sarstı. Sezon başında Orsic'i getiren ama Petkovic'te mutlu sona ulaşamayan Fırtına'da Abdullah Avcı'nın raporuyla yetenekli golcü yeniden gündeme alınmıştı.

PETKOVIC GELİRSE SEVİNİRİM

Bunun üzerine girişimlerine başlayan Karadeniz devinin kurmayları, eski takım arkadaşları Orsic ile Petkovic'i yeniden bir araya getirerek öldürücü bir hücum gücü oluşturmak istiyor. Orsic daha önce Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Petkovic ile ilgili şunları söylemişti: "Kendisiyle çok iyi arkadaş olduğumu söyleyebilirim. 5 yıl Dinamo Zagreb ve milli takımda beraber oynadık. Birçok gol attık ve birbirimize asistler yaptık. Tekrar birlikte oynama fırsatı bulsam bundan mutluluk duyarım." 31 yaşındaki hücum oyuncusunun eski takım arkadaşı için yeniden devreye girdiği ve şehri, taraftarı, kulübü anlattığı belirtiliyor. Orsic, birlikte 8 kupa aldığı Petkovic'i ikna etmeye çalışıyor.

Hırvat basını, kulübüyle kontrat yenileyen Petkovic'in sözleşmesinde 1-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olan 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin bulunduğunu yazdı. Bu rakam 16 Haziran-16 Temmuz aralığında 2.5 milyon euro. 17 Temmuz'dan itibaren ise Zagreb ekibi, istediği rakamı talep edebilir. Petkovic'in mukavelesindeki çıkış maddesini kaçırmak istemeyen Trabzonspor, forvet transferinde aceleci davranacak. 1 aylık periyotta bu konunun netlik kazanması bekleniyor.

BİRLİKTE OYNADIKLARI MAÇLAR

orsıc ile Petkovic bugüne kadar birlikte 178 maça çıktılar ve 116 galibiyet 29 beraberlik aldılar. 33 kez de kaybettiler. Bu periyotta 69 gol, 57 asist üretti. Petkovic de 57 kez fileleri sarstı ve 40 asist yaptı.

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