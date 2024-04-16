Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Bruno Petkovic gelişmesi!

Trabzonspor'da Bruno Petkovic gelişmesi!

Son dakika spor haberleri: Adı Trabzonspor ile anılan Bruno Petkovic için Hırvat basınından olay iddia geldi. Haberin detayında transfere yönelik dikkat çeken sözleşme şartları öne sürüldü. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Bruno Petkovic gelişmesi!

Trabzonspor forvet transferi için bastırdıkça bastırıyor. Leicester kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü İheanacho ve Gaziantep FK'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Rumen santrfor Denis Draguş ile görüşen Fırtına, Nenad Bjelica döneminde transferi için yaklaşık 2.5 ay boyunca uğraşılan Bruno Petkovic'i de yeniden gündemine almış durumda. Yönetimin yetkilendireceği bir menajeri önümüzdeki günlerde Hırvatistan'a göndereceğini dün Fotomaçi olarak tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Bu gelişmenin ardından Hırvat basını da 29 yaşındaki yıldızın sözleşmesindeki serbest kalır maddesinin detaylarını yazdı.

1.2 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET ALIYOR

19 Eylül 2023'te Dinamo Zagreb'le sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Petkovic, mukavelesine serbest kalır maddesi ekletmişti. Habere göre; 1.93 boyundaki forvetin iki ayrı satın alma maddesi var. İlk seçenek 1 Haziran ile 15 Haziran arasında geçerli ve sadece 2 milyon euro. İkincisi ise 16 Haziran ile 16 Temmuz aralığında 2.5 milyon euro. Ayrıca tecrübeli yıldızın yeni sözleşmesinde Dinamo Zagreb takımından 800 bin euro garanti ücret kazanacağı ve kolayca karşılanabilecek bonuslarla birlikte bu rakamın 1.2 milyon euro'ya kadar ulaşacağı da ifade edildi. Hırvat kulübünün açık ara en yüksek maaşı Bruno Petkovic'e ödediği bilgisine de yer verildi.

Patlama yaptı

29 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon Dinamo Zagreb forması ile oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 8 de asist yaparak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. Petkovic, ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2024 senesi içerisinde çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri sarstı

DİĞER
Ahmet Tatlı babası İbrahim Tatlıses’e açtı ağzını yumdu gözünü: Ben yıllarca canımı hiçe saydım sizi korudum
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail...
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri!
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan sürpriz orta saha hamlesi!
İlk 10 kabusu
Canlı altın fiyatları son dakika Kapalı Çarşı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 Nisan rakamları
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:49
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:48
G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? 23:56
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! 23:56
G.Saray 2. yarı açıldı! G.Saray 2. yarı açıldı! 23:56
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor! Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor! 23:56
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:56
G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 23:56
Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! 23:56
F.Bahçe'de Krunic çıkmazı! F.Bahçe'de Krunic çıkmazı! 23:55
Trabzonspor'da Petkovic seferi! Trabzonspor'da Petkovic seferi! 23:55
Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri... Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri... 23:55