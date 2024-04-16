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Trabzonspor'da stoper oyuncuları formalarından uzak kaldı

Trabzonspor'un stoper oyuncuları Benkovic, Hüseyin Türkmen ve Baniya, son haftalarda takımda yer almadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:17
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Trabzonspor'da stoper oyuncuları formalarından uzak kaldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasını 52 puan ile 3. sırada kapatan Trabzonspor'da, stoper oyuncular Benkovic, Hüseyin Türkmen ve Baniya, son haftalarda takımda yer almadı.

Bordo-mavili takımda, Hırvat oyuncu Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen 10 maçtır, Rayyan Baniya da 8 maçtır kadroda yer almıyor.

Karadeniz ekibi, son haftalarda orta alan oyuncusu Batista Mendy ile Stefano Denswil'i stoperde daha çok kullanırken Joaquin Fernandez'i de alternatif olarak görev yaptı.

BENKOVİC, BJELİCA'DAN SONRA GÖZDEN DÜŞTÜ

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Filip Benkovic, teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımdan ayrılmasının ardından, forma şansı bulmakta güçlük çekti.

Bjelica'nın görev yaptığı ilk 8 haftada bir maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyerek 7 müsabakaya çıkan Benkovic, toplamda 13 maçta 1024 dakika oynadı.

Benkovic, Abdullah Avcı döneminde ilk yarı sonu ve ikinci yarı başında 5 maçta ilk 11'de tekrar görev yaparken bu dönemin ardından sakatlandı ve daha sonra da düzelmesine karşın son 10 maçta forma şansı bulamadı.

BANİYA DA FORMA GİYEMEDİ

Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük'ten sezon başında kadrosuna kattığı Rayyan Baniya da ligin 24. haftasındaki Beşiktaş maçının ardından görev yapamadı.

Son 8 lig maçında sakatlığı olmamasına karşın kadroya alınan fakat forma giyemeyen Baniya, toplamda 20 maçta 1615 dakika görev aldı.

HÜSEYİN TÜRKMEN'İ SAKATLIĞI ETKİLEDİ

Trabzonspor'da son yıllarda sakatlık sorunu yaşayan Hüseyin Türkmen, bu sezon da istikrarı yakalayamadı.

Ligde 4 maçta 139 dakika forma giyen bordo-mavili futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonu kaparken son 10 maçta takımda yer alamadı.

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