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Trabzonspor'da Petkovic seferi! Menajer yetkilendirildi

Bu sezon 34 maçta 17 gol atan 29 yaşındaki santrfor için yetkilendirilen bir menajer, Hırvatistan’a gidiyor. Bruno Petkovic, 2.5 milyon euro’ya serbest kalabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'da Petkovic seferi! Menajer yetkilendirildi

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Trabzonspor forvet transferi için 4 koldan atakta. Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü İheanacho ve Gaziantep FK'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Rumen santrfor Draguş ile görüşen Fırtına, tanıdık bir isme daha yöneldi. Bjelica döneminde transferi için yaklaşık 2.5 ay boyunca uğraşılan Bruno Petkovic yine gündemde. 29 yaşındaki Hırvat yıldız, bu sezon Dinamo Zagreb forması ile oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 8 de asist yaparak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. Petkovic, ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2024 senesi içerisinde çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri sarstı.

PAUL ONUACHU DA KİRALANACAK

Geçtiğimiz 19 Eylül 2023 tarihinde kulübüyle sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2025 yılına kadar anlaşma sağlayan Petkovic, mukavelesine 2 milyon 500 bin euro'ya serbest kalır maddesi ekletmişti. Trabzonspor yönetimi bu parayı ödemeye hazır. 1.93 boyundaki oyuncunun ikna edilmesi için bazı yöneticiler Hırvatistan'a gidecek. Sezon başında Bjelica'nın istediği tecrübeli futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı ve transferi için görüşmelere onay verdiği öğrenildi. Trabzonspor'un ayrıca forvet için Onuachu'nun yeniden kiralanması konusunda da bir hamle yapacağı ifade edildi.

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