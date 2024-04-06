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Trabzonspor'dan Lundstram presi! Sözleşmesini hala yenilemedi

Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Rangers ile sözleşmesi bitecek John Lundstram, liste başına yazıldı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'dan Lundstram presi! Sözleşmesini hala yenilemedi

Son iki sezondur sportif istikrardan uzak bir görüntü sergileyen Trabzonspor, önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sezon başı kampına kadar transferlerin yüzde 80'ini tamamlamayı hedefleyen bordo-mavililer; savunma, orta saha ve forvet hattı için girişimlerini sürdürüyor. İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen, merkez orta saha ve ön libero pozisyonunda bu sezon etkili bir performans ortaya koyan John Lundstram'a Trabzonspor'un ilgisinin yoğunlaşmasının ardından İskoç kulübü, 31 Mayıs 2024'te sözleşmesi sona erecek oyuncuyla mukavele uzatmak için bütün şartlarını zorluyor. Bu sezon forma giydiği 45 maçta önemli bir performans ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcu, İskoç kulübünün ilk teklifine olumlu yanıt vermemişti.

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