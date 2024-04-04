10'un adı Trezeguet

Fırtına, ligin 31. haftasında Konyaspor'u mağlup etti. Son haftaların formda ismi Trezeguet dün müthiş bir gol daha attı. 19. dakikada Meunier'in pasına hareketlenen Mısırlı sol kanat, yaklaşık 30 metreden gönderdiği füze ile Jakub Slowik'i avladı. Konyaspor bu sezon ilk kez ceza sahası alanı dışından gol yemiş oldu. Trezeuet bu sezonki 10. golünü kaydetmiş oldu. Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla üst üste iki sezon 10+ gol atan dördüncü yaban-cı olalan Trezeguet, son 6 maçın 5'inde skora katkı yaptı.

DEPLASMAN KABUSU BİTTİ

Karadeniz devi deplasmanda oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak kötü bir performans çizmişti. Bordo-mavililer, Konya'dan 3 puan alarak deplasman kabusunu sona erdirdi. Bu sezon toplamda 11 kez yenilen Trabzonspor bu maçlardan 6'sını deplasmanda oynadı. 4 beraberliğin üçü de yine deplasmanda. Avcı'nın öğrencileri kötü gidişatı dün noktaladı.

VISÇA'DAN SİFTAH

Fırtına'nın yıldızı Edin Visça, dün Trabzonspor golü ile siftah yaptı. Boşnak yıldız, kazanılan penaltıyı ağlara gönderdi ve Karadeniz devindeki ilk penaltı golünü atmış oldu.

Trabzonspor soyunma odasından 'Omuz Omuza Mücadeleye Devam" paylaşımı yaptı. Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra ilk kez Konyaspor'u iki maçta da yenerken, Fountas'ın 88'deki füzesi muhteşemdi. 80'de giren Yunan sol kanat, 8 dakika sonra ceza alanı dışından çot sert bir vuruşla skoru ilan etti.

ORSIC'TEN SİFTAH

Sezon başı kampında çapraz bağ sakatlığı yaşayan yeni transfer Orsic, çok uzun bir zaman sonra bordo mavili forma altındaki ilk maçına dün çıktı. Konyaspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında Umut Güneş'in yerine oyuna dahil olan Hırvat sol kanat, Trabzonspor forması altındaki ilk maçına çıkmış oldu.

PENALTI TEPKİSİ

40. dakikada Bardhi'nin pasında topu alan Vişça pasını verdi. Ancak top Damjanovic'in eline geldi. VAR'daki Koray Gençerler'i dinleyen Atilla Karaoğlan pozisyonun temiz olduğunu iddia ederek izleme gereği duymadı. Trabzonspor hemen Adaletiniz Batsın paylaşımı ile tepki gösterdi.

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Konyasporlu taraftarların dün maç boyunca özellikle kaleci Uğurcan Çakır'a tepki göstermesi dikkat çekti. Sahaya yabancı maddeler atılırken, Uğurcan atılanlara tepti gösterdi. 58. dakikada Konyasporlu bir taraftar sahaya girdi. Trabzonsporlu oyuncuların taraftara müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

TRABZON'DAN SESSİZ TEPKİ

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlangıç düdüğünün ardından kendi sahalarına çekilerek kenetlendi ve yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz kaldı. TFF ve PFDK'nin aldığı kararlara tepki olarak bu davranışı sergileyen futbolculara taraftarlar da eşlik ederken, rakip Konyasporlu oyuncular bu sürede kendi sahalarında top çevirdi.

MENDY STOPERDE

Abdullah Avcı, milli ara öncesi son maç olan Fenerbahçe derbisinde Batista Mendy'yi stoper bölgesinde değil orta sahadaki asli görev bölgesinde değerlendirmişti. Ancak tecrübeli teknik adam Konyaspor ile oynanan maçla birlikte Mendy'yi tekrar stoper bölgesine çekti.

ABDULLAH AVCI: BU ORTAMDA 3 PUAN

Teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet sonrası şunları söyledi:

Galibiyet için mutluyum. Oyuna iyi başladık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyun planladığımızın dışına çıktı öne geçince. Daha agresif savunma yapmamız lazımdı. Rakibi geriye püskürtmekte biraz uzak kaldık. Rakibi geriye ittirebilirdik.

Fountas'ın harika golüyle maçı kopardık. Yaşanan süreçten sonra galibiyet son derece önemli. Net skor aldık.

17 gün sonra maç oynandı. Takımlarda ritimleri yakalamak kolay olmuyor. TFF sezon başı planlama yaparken dikkat etmeli.

Ocakta kadromun yarısı yoktu 8 maç oynadık. Planlama iyi değil.

DİREĞE TAKILDI

F.Bahçe derbisinde frikik golü atan Trabzonsporlu Bardhi, Konyaspor maçında ise direğe takıldı. 23. dakikada sol kanattan serbest vuruşu kulanan Kuzey Makedon orta sahanın enfes vuruşu direkten döndü.