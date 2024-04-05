Trabzonspor'da Dragus gelişmesi! Transfer...

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor Mayıs ayına kadar en az 3-4 oyuncu ile anlaşmaya ve kampa dahil etmeye çalışıyor. Onauchu'nun ve Umut Bozok'un muhtemel ayrılığı sonrası bölge için bir forvet arayışı içinde olan Trabzonspor gözünü Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Denis Dragus'a dikti.

Bu sezon Gaziantep FK formasıyla birlikte altın çağını geçiren Draguş 26 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi. Belçika basınında yer alan ve Kuzey Anadolu'nun derlediği habere göre Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklif Belçika ekibi Standart Liege tarafından reddedildi.

Trabzonspor'un ilerleyen süreçte oyuncu için yeniden harekete geçecek.