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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na başvurdu!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle bordo-mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Fırtına, Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 14:46 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 15:04
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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na başvurdu!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle bordo-mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Trabzonspor, PFDK'nın açıkladığı ceza sonrası ilk resmi hamlesini yaptı. TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, cezanın düşürülmesi adına Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Trabzonspor, cezaya dair itiraz dilekçesini sunarken, Tahkim Kurulu'nun yapılan başvuruya vereceği cevap merak konusu.

CEZA SADECE SÜPER LİG'DE!

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk edecekleri Fatih Karagümrük maçında tribünlerdeki yerini alabilecek. Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezası sadece Süper Lig maçlarını kapsayacak.

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