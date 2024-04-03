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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan forvet hamlesi! Bonservis bedeli yok

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Avusturya Ligi ekibi Klagenfurt’ta forma giyen 25 yaşındaki santrforu gündemine aldı. Sinan Karweina, forvetin yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan forvet hamlesi! Bonservis bedeli yok

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Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, gurbetçi oyuncuları da takip ediyor. Fırtına, son olarak Avusturya Ligi ekibi Klagenfurt'ta forma giyen 25 yaşındaki santrfor Sinan Karweina'yı gündemine aldı. Almanya doğumlu olan gurbetçi, 2022 sezonunda Türkgücü München takımından Klagenfurt'a transfer olmuştu. Bu sezon Avusturya Ligi'nde 23 maçta 13 gol atıp 7 asist yapan Sinan tüm dikkatleri üzerine çekti. Avusturya ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek. Bu sebeple transferin önünde engel yok.

BONSERVIS ÜCRETİ BULUNMUYOR

Sinan'ın sağ ve sol kanatta da görev yapabilme yeteneğine sahip olduğu da vurgulanıyor. Scout ekibinin bir süre izleyip olumlu rapor sunduğu Sinan hakkındaki son kararı teknik patron Abdullah Avcı verecek. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da başarılı bir şekilde forma giyebilmesi ve bonservis bedelinin olmaması nedeniyle tercih nedeni olabilir. Ayrıca seneye yabancı sayısı 12'ye düşeceği için yerli futbolcu havuzuna çok önemli bir katkı verilebilir.

Klagenfurt ile toplamda 46 maça çıkan Sinan 16 gol attı ve 12 de asist yaptı.

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