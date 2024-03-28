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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 20:47
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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alanlar salonda rejenerasyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. İkinci grupta yer alanlar ise sahada koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından rondo çalışması yaptı. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışması ile tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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