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Trabzonspor'da Torres harekatı

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililer, Barisic'in ardından şimdi de Oliver Torres'i gündemine aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da Torres harekatı

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Fırtına bu doğrultuda gündeme gelen son isim olan Oliver Torres için de harekat başlattı. Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki orta sahayı renklerine katmak için düğmeye basan bordo-mavililerin menajeriyle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Karadeniz devi, birçok takımın takibinde olan Torres için elini çabuk tutarak transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. İspanyol oyuncu kariyeriyle de dikkat çeken bir profile sahip. Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde görev yapan Torres, bu sezon 31 maçta oynadı. 21'inde ilk 11'de sahaya çıkarken; 2 asistlik katkı sağladı. Bu maçların çoğunda orta sahada görev yapan Torres, 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor.

11 MİLYON EURO'YA GELDİ

Karıyerinde daha önce Atletico Madrid, Villarreal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon euro'ya transfer olmuştu. Piyasa değeri bir dönem 19 milyon Euro olmuştu.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Torres kariyerinde kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. Yıldızın 6 kupası bulunuyor. 29 yaşındaki yıldızın 2 Avrupa Ligi, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 Portekiz Ligi ve 1 de Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu var.

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