Trabzonspor'dan sert açıklama! "Adaletiniz batsın"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) olaylı Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.

Kurul, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi. PFDK ayrıca bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a bir maç ceza verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan verilen cezalara tepki geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ADALETİNİZ BATSIN! KALKIN KOLTUKLARINIZDAN, İSTİFA EDİN!" ifadelerine yer verildi.