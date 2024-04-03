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Trabzonspor'dan sert açıklama! "Adaletiniz batsın"

Trabzonspor, PFDK sevkleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:01 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:19
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Trabzonspor'dan sert açıklama! "Adaletiniz batsın"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) olaylı Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.

Kurul, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi. PFDK ayrıca bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a bir maç ceza verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan verilen cezalara tepki geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ADALETİNİZ BATSIN! KALKIN KOLTUKLARINIZDAN, İSTİFA EDİN!" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
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