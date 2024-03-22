Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın yankıları devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ve eski futbolcu Andy van der Meyde, yaşananlara dair tartışma yaşadı. Sneijder, "Rekabetin ve hassasiyetin ne olduğunu bildikleri hâlde orta sahada zaferi kutlamak için 5 dakika geçirdiklerine inanamıyorum. Galatasaray'ın 2 puan gerisindeler, bu yüzden orada kazanmaları özel değil. Provoke ettiler, başından beri bunu izledim. Öyle sevinmeleri uygun değildi" diye konuştu.

İÇERİDE ÇILGINCA SEVİNİN

Sneijder program partneri Andy van der Meyde'nin, "Eğer kendinizi tehdit altında hissederseniz bu tür şeyler yaparsınız" ifadelerine ise şu yanıtı verdi: "Bunu yapmamalısın, sadece soyunma odasına girmeli ve orada çılgınca sevinmelisin. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğin ne olduğunu bilmiyorsun, ben biliyorum. Sahanın ortasında sevinemezsin. Bunu yapmamalısın. Taraftarların yaptıklarına göz yummuyorum ama bunun bir nedeni var."

DAHA ÖNCE YAŞADIM

Beşiktaş karşısında oynadıkları maçta taraftarın sahaya girdiğini hatırlatan Sneijder, "Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorduk. Stadyumları yenilendiği için Olimpiyat Stadyumu'ndaydı. 1-0 geriye düştük ve sonunda 2-1 kazandık. Bitime 2-3 dakika kala 2-1'e getirdik. Bir anda sahaya binlerce kişi girdi, bu normal değildi. Sadece sahayı terk etmek zorundasınız" sözlerini sarf etti.

SUN: KUTLAMA SONRASI AKIN ETTİLER

Yurt dışı basınında da oldukça ses getiren bu konu hakkında birçok haber ve paylaşım yapıldı. Son olarak İngiliz Gazetesi The Sun, "Ev sahibi taraftarlar, Fenerbahçeli oyuncuların provokatif şekilde kutladığı galibiyet nedeniyle sahaya akın etti, Chelsea'de başarılı olamayan Batshuayi taraftara döner tekme atmaya çalıştı" ifadelerine yer verdi.

ASLA TASVİP ETMİYORUM

Wesley Sneijder, "Taraftarların yaptıklarını asla tasvip etmiyorum ama bunların da bir nedeni var. Bu ne taraftarlar ne de oyuncular için uygun durum. Taraftar atladığında sadece içeri girmeniz gerekiyor. Tekrarlıyorum, taraftarın atlaması asla doğru bir davranış değil" sözlerini sarf etti.

VAN DER MEYDE: KARŞILIK VERİRDİM

Olayları yorumlayan Andy van der Meyde, "Bunu ben de yapardım. Karşılık veririm ve zarar görmemek isterim. Maskeli bir deli sahada size doğru geliyor. Ne düşünürsün? Sen bir futbolcusun, örnek bir rolün var ama sana zarar verilmesini kabul edemezsin" dedi.