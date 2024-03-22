Meunier: Nefsi müdafaa yok

32 yaşındaki oyuncu, "İlk kez gerçekten böyle bir atmosfer gördüm. Anladığım kadarıyla Trabzonspor, şike yüzünden Fenerbahçe'ye şampiyonluk kaptırmış. İki kulüp arasında bir nefret var" dedi. Batshuayi'yle de konuştuğunu vurgulayan Meunier, "Muaythai yapabildiğini göstermek istedi. Bu hareket gerekli değildi. Fenerbahçeli oyunculara ne olacağını bilmiyorum. 3 aydan 1 yıla kadar ceza alabileceğinden bahsediyoruz. Çünkü, ortada bir nefsi müdafaa yok. Örneğin bir oyuncu, zaten bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatırılmış bir taraftara yumruk atıyor" ifadelerini kullandı.