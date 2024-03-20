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TRABZONSPOR HABERLERİ | Sadri Şener: Bırakın oynasınlar

Son dakika spor haberleri...Trabzonspor'un eski başkanlarından Sadri Şener, olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ile ilgili Kuzey Ekspres'e konuştu. İşte Şener'in dikkat çeken sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Sadri Şener: Bırakın oynasınlar

Trabzonspor'un eski başkanlarından Sadri Şener, olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ile ilgili Kuzey Ekspres'e konuştu. Şener, yaşananların hiç olmaması gereken olaylar olduğunu belirterek, "Bence maça yanlış hakem atandı. Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden bir olmasına rağmen geçirdiği bir travma var. Öyle bir hakemi böyle bir derbiye vermek yanlış. Adam psikolojik olarak ne Trabzon ne de Fener'in faullerini kolay çalacak bir durumdaydı. En büyük yanlış buydu" dedi.

Ali Koç'un "1. Lig'de oynarız, ligden çekiliriz" sözlerini değerlendiren Şener, "Esasında Şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar. Büyük bir camia bunu kabul etmek lazım ama bunu yarın G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yaparsa o zaman ne olur. Bunu akılcı bir şekilde konuşmak lazım" dedi.

BOKSÖR GİBİ DOLAŞMALARI YANLIŞ

Maç sonunda yaşanan arbedeyle ilgili konuşan Şener, "Bizim seyircilerin sahaya atlaması ne kadar yanlışsa, Fenerbahçeli futbolcuların boksör gibi ortalıkta dolaşmaları da bir yanlış. Bu yıllardır gelen bir olay Fenerbahçe maçlarında. Üzücü bir durum. Bir daha olmamasını temenni ederim" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN RUHUNDA VAR

Şener "Fenerbahçe sanki bu ligin sahibi gibi, onlarsız hiçbir şey olmaz gibi davranıyor. İnsanlara yukarıdan bakış biçimleri, küçük görmeleri bu sonuçları yaratıyor. Trabzon'u küçük göremiyorsun olmuyor tabii ama Pendik'i görüyor, gidiyor futbolcu hareketler yapıyor. Bu Fenerbahçe'nin ruhunda olan bir şey, Bizim Trabzon da bu konularda hiçbir zaman ezilmez o da doğru" sözlerini sarf etti.

Sürekli artistlik yapıyorlar.

Fenerbahçeli futbolcular için konuşan Şener, "Bazı oyuncularına biraz saygı, terbiye vermeleri lazım. İsmail Kartal'a da bir şey attılar, koluna geldi, kafasına buz koydular. Yıllar önce yine Trabzon'da oynanan F.Bahçe maçında Baric kendini yere atmıştı, demek ki artistlik ruhlarında var" yorumunu yaptı.

BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM

Şener sosyal medyada sıkça kullanılan "Fenerbahçe ile Trabzonspor ilelebet düşman kalacaktır" şeklinde kendisine ait olduğu iddia edilen sözü yalanladı ve "Ben böyle bir şey söylemedim. Dost olmak, rakip olmak ama kardeş olmamak. Fenerbahçe Türkiye'nin büyük camialarından birisi. Başında dünyanın en zengin 100 insanından biri var. Bunlar Fenerbahçe'ye, futbolcusuna, yöneticisine tabii gaz getiriyor. Sahanın ortasında seviniyorsun, git odanda ne yapıyorsan yap" ifadesini kullandı.

SİVRİ DEMEÇLER VERİYOR

Yaşananların ileride düzelmesini istediğini kaydeden Sadri Şener, "Ali Koç da sivri demeç veriyor. Sonunda Koç tabii verebiliyor. Matematiğe baktığında kimse aleyhinde yazamıyor. Böyle bir güçleri var. Bizim de genç başkanımız iyi niyetli, inşallah hukuki yönden de başarılı çıkarlar" açıklamalarını yaptı.

AVCI'YA DENSWİL SİTEMİ

Şener Abdullah Avcı ile ilgili yaşadığı bir detayı anlattı: "Abdullah Avcı verdiği demeçlerde sakin, futbola yönelik konuşuyor, o yüzden beğeniyorum. Abdullah hocanın yüzüne de biraz esprili biraz ciddi olarak 'Denswil geriye pas veriyor ona sinir oluyorum, onu düzeltemez misin hocam' dedim. Sonra ciddisini anlattım. 80. dakikadan sonra mağlupsan ya da berabereysen geri pas vermeyi yasakla."

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