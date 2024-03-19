TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu belirten Korkmaz, "Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ancak kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına konuyu açıklamam da elzemdir.