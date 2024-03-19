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TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 13:03
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TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

MAÇ SONU OLAY ÇIKTI

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında oynanan maç sonrası yaşanan olayların yankıları devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Misafir takımın 3-2'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası yaşanan olayların ardından her iki kulüp tarafından açıklamalar yapılmaya devam ediliyor.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Maç sonrası yaşanan olayların en çok konuşulan isimlerinden biri de Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz olmuştu.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

"BÖYLE BİR DURUM KARŞISINDA SESSİZ KALAMAZDIM"

Egemen Korkmaz da kulüplerin ardından yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Korkmaz, taraftarların sahaya girmesinin yanlış olduğunu, buna karşın rakip takım oyuncularının tek amaçlarının tribünleri tahrik edip olayları germek olduğunu söyledi.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu belirten Korkmaz, "Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ancak kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına konuyu açıklamam da elzemdir.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

"YERDE YATAN İNSANA TEKME ATILDIĞINI GÖRÜNCE REAKSİYON VERDİM"

Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Aynı isimler yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar. Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir.

TRABZONSPOR HABERİ - Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."

Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var" dedi.

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