Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama geldi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından bordo mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan açıklamada bulundu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Ertuğrul Doğan Trabzonspor Kulübü Başkanı