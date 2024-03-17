Trabzon'da samba

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, dün sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra Hatayspor maçıyla birlikte sahalara dönen Brezilyalı oyuncu, Pendikspor karşısına da ilk 11'de başlamıştı. Sambacı dün de İsmail Kartal'dan formayı aldı. Maça etkili başlayan Fred, dakikalar 13'ü gösterdiğinde kaleyi 27 metre uzaklıktan yokladı ve 123 kilometre hızla giden top Trabzonspor ağlarıyla buluştu.

ÜÇÜNCÜ KEZ TEKRARLADI

Sambacı, bu golden sonra büyük sevinç yaşadı. Fred, ilk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıktı ve 45+4'te hem kendisinin hem de Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı. Sambacı, en son golünü geçen sezon ManU'da oynarken 23 Şubat 2023'te Barcelona'ya karşı atmıştı. Fred, ayrıca üçüncü kez bir maçta 2 gol attı. Daha önce 2020'de M.United formasıyla Avrupa Ligi'deki Club Brugge maçında ve 2013'te S.Donetsk formasıyla Ukrayna Kupası'nda Chornomorets'e 2 gol atmıştı.