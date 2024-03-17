Haberler Trabzonspor Trabzon'da samba

Trabzon'da samba

Brezilyalı oyuncu Fred, 13’te ceza sahası dışından füze gönderdi, ardından ilk yarının son anlarında dublesini yaptı. Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini Trabzonspor’a atan Fred’in ligde 3 de asisti bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 00:14
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon'da samba

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, dün sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra Hatayspor maçıyla birlikte sahalara dönen Brezilyalı oyuncu, Pendikspor karşısına da ilk 11'de başlamıştı. Sambacı dün de İsmail Kartal'dan formayı aldı. Maça etkili başlayan Fred, dakikalar 13'ü gösterdiğinde kaleyi 27 metre uzaklıktan yokladı ve 123 kilometre hızla giden top Trabzonspor ağlarıyla buluştu.

ÜÇÜNCÜ KEZ TEKRARLADI

Sambacı, bu golden sonra büyük sevinç yaşadı. Fred, ilk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıktı ve 45+4'te hem kendisinin hem de Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı. Sambacı, en son golünü geçen sezon ManU'da oynarken 23 Şubat 2023'te Barcelona'ya karşı atmıştı. Fred, ayrıca üçüncü kez bir maçta 2 gol attı. Daha önce 2020'de M.United formasıyla Avrupa Ligi'deki Club Brugge maçında ve 2013'te S.Donetsk formasıyla Ukrayna Kupası'nda Chornomorets'e 2 gol atmıştı.

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya tebrik!
Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... "İstanbul Murat'ına erecek"
Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik!
Ferdi'ye bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı"
"Yaşananlar üzüntü verici"
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Gaziantep iftar vakti 18 Mart Pazartesi
Antalya iftar vakti 18 Mart 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" 01:19
TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! 00:46
Bakan Yerlikaya: Soruşturma başlatılmıştır! Bakan Yerlikaya: Soruşturma başlatılmıştır! 23:55
Trabzon'da samba Trabzon'da samba 00:14
"Yaşananlar üzüntü verici" "Yaşananlar üzüntü verici" 00:16
Bakan Bak: Süreci yakından takip ediyoruz! Bakan Bak: Süreci yakından takip ediyoruz! 00:18
Daha Eski
Sakaryaspor Altay'a geçit vermedi! Sakaryaspor Altay'a geçit vermedi! 22:31
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:40
Trabzonspor - F.Bahçe maçında ortalık karıştı! Trabzonspor - F.Bahçe maçında ortalık karıştı! 22:55
İnanmışlar İnanmışlar 22:57
Uğurcan'dan hakem isyanı! "Net faul var" Uğurcan'dan hakem isyanı! "Net faul var" 23:09
Bardhi: Hayatımda ilk defa gördüm! Bardhi: Hayatımda ilk defa gördüm! 23:19