Gözler 10'da

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ayrılığı sonrası 10 numaralı formaya geçen Trezeguet, son haftalara damga vurmuştu. Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde skoru direkt olarak değiştiren Mısırlı yıldız, Karagümrük karşısında 1 gol, 2 asistle zirve yapmıştı. 10 numarayla coşan Trezeguet, Fenerbahçe karşısında da takımın önemli hücum ayaklarından olacak. 29 yaşındaki sol kanat dev derbi öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla da özel olarak görüştü. Tecrübeli hocanın, kendisine güvenini dile getirdiği Trezeguet, derbide de takıma gol veya asist katkısı yapma peşinde.