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Fenerbahçe'nin kabusu Abdullah Avcı!

Daha önce 3 kez Fenerbahçe’yi liderlik koltuğundan indiren Abdullah Avcı, oyuncularına maçın ekstra bir baskı oluşturmaması için çok yoğun çaba sarf ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'nin kabusu Abdullah Avcı!

Teknik direktör Abdullah Avcı, daha önce Fenerbahçe'yi 2021-22, 2022-23 ve bu sezon olmak üzere üç kez mağlup ederek zirve koltuğundan etmişti. Bordo-mavililer, şampiyonluk mücadelesi veren rakibini bir kez daha yenerek hem ligde bulunduğu konumu sağlamlaştırmak hem de en önemli hedefi olan kupa maçlarına daha yüksek motivasyon ile çıkma avantajını yakalamak istiyor. Avcı, oyuncularını saha dışında oluşan gergin atmosferden uzaklaştırmak için de yoğun çaba sarf ediyor. Futbolcularla bire bir toplantılar yapan ve sosyal medya başta olmak üzere bu tarz etkilenilebilecek yerlerden uzak durmalarını isteyen tecrübeli hoca, "Sadece maçı düşünün, yapabileceklerimize odaklanın" uyarıları yaptı.

TARAFTAR SABIRSIZ

Bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için sabırsızlanıyor. Bu karşılaşmada tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekleyecek olan taraftarlar, takıma 90 dakika tezahürat yapacak. Yönetim de taraftarların motivasyonu daha da artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

33 YIL SONRA BAŞARABİLİR

Haftanın maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, Akyazı'da ezeli rakibine karşı net bir üstünlüğe sahip... Bordo-mavililer, Türkiye Kupası dahil olmak üzere Fenerbahçe ile evinde karşılaştığı son 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. 5 galibiyeti bulunan Fırtına, 2018'de sarı-lacivertliler ile berabere kalmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de olduğu gibi Papara Park'ta da Fenerbahçe'yi mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor bunu başarırsa, 1990- 1991 sezonundan sonra bir ilke imza atacak. Fırtına en son o sezon hem iç sahada hem de deplasmanda rakibini yenmişti.

Trabzonspor teknik ekibi, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Saint-Gilloise ile oynadığı maçı detaylı bir şekilde analiz etti. Tüm teknik ekibin izlediği maçta rakibin oyun planı ile ilgili daha önce yapılan analizlere yeni eklemeler yapıldı. Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin yarınki derbide daha agresif oynayacağını düşünüyor ve her ihtimal için farklı taktik hamleler yapmayı planlıyor.

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