Haberler Trabzonspor Taraftarın VAR patlaması

Taraftarın VAR patlaması

Yıllardır hakem kararlarından çok çeken bordo mavililer, geçen hafta Baki’nin açıklaması ile gerginleşti, VAR’a Onur Özütoprak’ın atanması ise bardağı taşırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftarın VAR patlaması

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi istenmeyen görüntülere sahne oldu. Büyük bir gerginlik içinde başlayan dev maçta bordo mavili taraftarlar, önce sahaya yabancı madde yağdırdı. Maç birkaç kez durdu. Bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe saha içerisinde sevinç gösterisi yaparken taraftarlar sahaya indi. Bir Trabzonspor taraftarı Livakovic'e yumruk attı. Batshuayi, sahaya giren bir taraftara tekme attı, Osayi ise dövüştü. Bir Trabzonspor taraftarının, korner direğiyle saldırısından Mert Müldür son anda kurtuldu.

TARAFTARLAR GÜN BOYU TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor taraftarının bu gerginliğinin nedeni aslında yıllardır süren hatalı hakem kararlarında yatıyor. Senelerdir hakem hatalarından çok çeken, elinden şampiyonlukları alınan bordo mavililer, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin geçen hafta yaptığı açıklama ile iyice gerginleşti. Başakşehir kupa maçında Onuachu'nun kolunun kırıldığı pozisyonda AVAR'da olan Onur Özütoprak'ın dün derbide VAR'a atanması tansiyonu daha da artırdı. Gün boyu taraftar grupları bu karara tepki gösterdi. Yine de maç sonrası sahaya girilmesi geceye gölge düşürdü.

TRABZON'DAN TEPKİ

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Son golden önce Oosterwolde'nin Umut Bozok'a faul yaptığını belirten bordomavililer, 'Şapkadan çıkan tavşan' notunu düştü. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki geçen hafta oynanan Pendik maçı sonrası, "Bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkartmayı planlıyor TFF hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Baki'ye de gönderme yapılmış oldu.

FAUL ÇIKMADI

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Trabzonspor cephesinin tepkisini çeken kararlar verdi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Fred'le bulduğu ilk gol öncesinde faul bekledi. Osayi Samuel ile Trezeguet'in girdiği ikili mücadelede Mısırlı oyuncuya faul kararı çıkmadı. Pozisyonun devamında sarı-lacivertliler, Fred'le durumu 1-0'a getirdi. Uzun süreli itirazlar sonucu değiştirmedi. VAR'dan da uyarı gelmeyince hakem Halil Umut Meler, gol kararına hükmetti.

KARTAL'A YABANCI MADDE

PAPARA Park'taki derbide Fenerbahçe'nin ilk golü sonrası ortalık gerildi. Bordomavili taraftarların tribünden attığı yabancı madde İsmail Kartal'a isabet etti. Tecrübeli hoca bir süre kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tarafından buz torbasıyla tedavi edildi.

BU HER YERDE FAUL!

Uğurcan Çakır, maç sonunda son golde verilmeyen faule isyan etti. Tecrübeli eldiven, "Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. 2 pozisyon hariç iyi maç yönetti. Umut Bozok'a yapılan faul var, devamı gol oluyor. Saha içinde kalmaya çalışıyorum. Net faul var. Dünyanın her yerinde faul o. Devamında gol oldu" diye konuştu.

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya tebrik!
FETÖ'cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik!
Ferdi'ye bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devinden Kenan bombası!
Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı"
Dolar ne kadar? (18 Mart Pazartesi)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
RAMAZAN'DA NASIL BESLENMELİ
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" 01:20
Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Yarıda bırakmalıydı" 01:19
İptal edilmeliydi İptal edilmeliydi 00:46
TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! 00:46
Şapkadan “adalet” çıktı Şapkadan “adalet” çıktı 00:46
TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! TFF'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! 00:47
Daha Eski
Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik! Abdullah Avcı: Kaybetmeyi hak etmedik! 00:32
Kartal: Sevinmeye hakkımız yok mu? Kartal: Sevinmeye hakkımız yok mu? 00:32
İsmail Kartal'dan 4 değişiklik İsmail Kartal'dan 4 değişiklik 00:32
Yarışa devam Yarışa devam 00:34
Olayların sorumlusu MHK’dir! Olayların sorumlusu MHK’dir! 00:34
Futbol mu? O da ne? Futbol mu? O da ne? 00:35