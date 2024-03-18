Taraftarın VAR patlaması

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi istenmeyen görüntülere sahne oldu. Büyük bir gerginlik içinde başlayan dev maçta bordo mavili taraftarlar, önce sahaya yabancı madde yağdırdı. Maç birkaç kez durdu. Bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe saha içerisinde sevinç gösterisi yaparken taraftarlar sahaya indi. Bir Trabzonspor taraftarı Livakovic'e yumruk attı. Batshuayi, sahaya giren bir taraftara tekme attı, Osayi ise dövüştü. Bir Trabzonspor taraftarının, korner direğiyle saldırısından Mert Müldür son anda kurtuldu.

TARAFTARLAR GÜN BOYU TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor taraftarının bu gerginliğinin nedeni aslında yıllardır süren hatalı hakem kararlarında yatıyor. Senelerdir hakem hatalarından çok çeken, elinden şampiyonlukları alınan bordo mavililer, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin geçen hafta yaptığı açıklama ile iyice gerginleşti. Başakşehir kupa maçında Onuachu'nun kolunun kırıldığı pozisyonda AVAR'da olan Onur Özütoprak'ın dün derbide VAR'a atanması tansiyonu daha da artırdı. Gün boyu taraftar grupları bu karara tepki gösterdi. Yine de maç sonrası sahaya girilmesi geceye gölge düşürdü.

TRABZON'DAN TEPKİ

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Son golden önce Oosterwolde'nin Umut Bozok'a faul yaptığını belirten bordomavililer, 'Şapkadan çıkan tavşan' notunu düştü. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki geçen hafta oynanan Pendik maçı sonrası, "Bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkartmayı planlıyor TFF hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Baki'ye de gönderme yapılmış oldu.

FAUL ÇIKMADI

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Trabzonspor cephesinin tepkisini çeken kararlar verdi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Fred'le bulduğu ilk gol öncesinde faul bekledi. Osayi Samuel ile Trezeguet'in girdiği ikili mücadelede Mısırlı oyuncuya faul kararı çıkmadı. Pozisyonun devamında sarı-lacivertliler, Fred'le durumu 1-0'a getirdi. Uzun süreli itirazlar sonucu değiştirmedi. VAR'dan da uyarı gelmeyince hakem Halil Umut Meler, gol kararına hükmetti.

KARTAL'A YABANCI MADDE

PAPARA Park'taki derbide Fenerbahçe'nin ilk golü sonrası ortalık gerildi. Bordomavili taraftarların tribünden attığı yabancı madde İsmail Kartal'a isabet etti. Tecrübeli hoca bir süre kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tarafından buz torbasıyla tedavi edildi.

BU HER YERDE FAUL!

Uğurcan Çakır, maç sonunda son golde verilmeyen faule isyan etti. Tecrübeli eldiven, "Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. 2 pozisyon hariç iyi maç yönetti. Umut Bozok'a yapılan faul var, devamı gol oluyor. Saha içinde kalmaya çalışıyorum. Net faul var. Dünyanın her yerinde faul o. Devamında gol oldu" diye konuştu.