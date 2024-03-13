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Avcı’nın Fener karnesi

Sarı-lacivertli takıma karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 mağlubiyet yaşayan Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi 3 kez zirveden indirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Avcı’nın Fener karnesi

Fırtına, pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Abdullah Avcı, Fener'i 3 kez zirveden indirdi. 2021-22 sezonunda 19 puanla Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek zirveye yerleşen Avcı idaresindeki Trabzonspor, 20-22- 23'ün 15. haftasında 29 puanla liderlik koltuğundaki Sarı Kanarya'yı 2-0 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibin koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu. Bu sezonun 11. haftasında zirvedeki namağlup Fenerbahçe'yi evinde 3-2 yenen Karadeniz devi, hem Kadıköy'de 26 yıl sonra galibiyet yaşamış hem de rakibini bir kez daha liderlikten etmişti.

AVCI VE KARTAL KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, 11. kez rakip olacak. İki teknik adam arasında oynanan 10 müsabakada Avcı 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

RAKİBİ SIKIŞTIRACAK

Bordo-mavililer, ligde ilk yarıda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirerek önemli bir zafer elde etmişti. Şimdi ise hedefleri rakiplerini kendi evlerinde de mağlup etmek. Abdullah Avcı, son Karagümrük maçında bazı değişiklikler yaparak derbiye yönelik hazırlıklara başladı. Fernandez'i stopere alıp Mendy'yi orta sahaya çekme hamlesiyle rakibini sıkıştırma taktiği bekleniyor.

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