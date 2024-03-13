Çözüm arayışında

Teknik direktör Abdullah Avcı, 5-1 kazanılan Karagümrük maçında ilk golün yenilmesi ile ilgili "Kalemize gelen ilk top gol oluyor" diyerek tepki göstermişti. Avcı, daha önceki maçlarda da bu tür sıkıntılar yaşandığı çözüm arıyor. Son haftalarda savunmayı daha önde kullanan ve bek oyuncularının hücuma katkılarını artıran 60 yaşındaki hoca, savunmada yaşanan bu zaafı gidermek istiyor.

63 GALİBİYET ALDI

Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de iki dönemde 63 galibiyet aldı. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 115 lig maçında 63 galibiyet, 32 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşadı.