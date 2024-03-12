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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 11:36
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 6 bin, VIP Platinum A/C 5 bin, VIP Gold 4 bin, VIP Silver 3 bin, Batı tribün bin, Doğu Üst tribün 800, Fırtına tribün 750, Güney-Kuzey Kale arkası ise 400 liradan satışa çıkarıldı.

Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

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