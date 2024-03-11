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Trabzonspor'da Trezeguet kasırgası!

Mısırlı sol kanat atıyor, attırıyor ve Karadeniz devini sırtlıyor. Trezeguet bu sezon 9 gol ve 4 asistle önemli katkılar sundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'da Trezeguet kasırgası!

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da Trezeguet fırtınası kopmaya devam ediyor. Mısırlı oyuncu bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden gol ve asistlerine devam etti. Karagümrük maçını 1 gol ve 2 asistle tamamlayan 29 yaşındaki sol kanat böylelikle geçtiğimiz sezondan bu yana Karadeniz devinin en skorer ismi olmayı başardı. Son 5 maçta 4 kez fileleri sarsan ve 2 de asist yapan Trezeguet, bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Toplamda da 9 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

ONUACHU VE DESTAN İZLİYOR

Mısırlı futbolcu, etkili performansıyla bu sezon Trabzonspor'un tüm kulvarlarda en fazla gole katkı yapan ismi oldu. Trezeguet'yi 9 gol, 3 asistle Onuachu ve 8 gol, 4 asistle Enis Destan takip etti. Ayrıca son iki sezon resmi maçlarda 22 gol ve 14 asistle oynayan yetenekli futbolcu geçen sezondan bu yana ligde Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (19) ve gol katkısında bulunan oyuncu (19 gol ve 6 asist) oldu. Trezeguet'nin bu performansı Avrupa ve Mısır basınında da geniş yankı uyandırdı.

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